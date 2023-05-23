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Киноафиша Новости Вин Дизель подтвердил разработку новых спин-оффов «Форсажа», включая «женский» фильм

Вин Дизель подтвердил разработку новых спин-оффов «Форсажа», включая «женский» фильм

23 мая 2023 10:38
Вин Дизель подтвердил разработку новых спин-оффов «Форсажа», включая «женский» фильм

Мишель Родригес заявила, что не будет принимать участия в съемках этой картины.

Вин Дизель подтвердил информацию о том, что он занимается разработкой спин-оффов «Форсажа», в том числе фильмом во главе с женскими пресонажами. В новом интервью для Variety, прошедшем на благотворительной вечеринке CTAOP (Charlize Theron Africa Outreach Project), актер сказал:

«Я начал работу над женским спин-оффом в 2017 году вместе с разработкой других спин-оффов. Чем раньше я выпущу финал основной серии «Форсаж», тем раньше я запущу в активное производство все сторонние проекты».

Какие именно героини «Форсажа» будут задействованы в женском спин-оффе, пока неизвестно. Однако в том же интервью Мишель Родригес, исполняющая во франшизе роль Летти, заявила, что не примет участия в его съемках, чтобы «освободить дорогу для следующего поколения»:

«Мы передаем эстафету и занимаем заднее сиденье. Мы становимся пассажирами. Мы должны это сделать, чтобы освободить дорогу для следующего поколения. Это единственный способ позволить ему определять будущее».

Кроме того, Дизель вновь намекнул на то, что финал франшизы будет состоять из трех фильмов, а не из двух, как было запланировано ранее:

«Посмотрите, сколько колоритных персонажей и талантливых актеров задействовано в производстве фильма. Я никак не могу считать свою работу оконченной, если не заставлю каждого из них появиться на экране хотя бы на пять секунд. Эти герои великолепны, и нам нужно видеть их чаще».

«Форсаж 10» вышел в мировой прокат 19 мая, а премьера «Форсажа 11» намечена на 2025 год.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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