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Киноафиша Новости Вин Дизель боится потерять свою семью в новом сентиментальном трейлере «Форсажа 10»

Вин Дизель боится потерять свою семью в новом сентиментальном трейлере «Форсажа 10»

3 мая 2023 10:39
Вин Дизель боится потерять свою семью в новом сентиментальном трейлере «Форсажа 10»

Последняя часть франшизы, сулящая семейству Торетто горе и трагедии, выйдет через две недели.

Студия Universal поделилась новым трейлером гоночного боевика «Форсаж 10». Ведущие роли в фильме исполняют Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Момоа и другие.

Ролик начинается с отрывков из предыдущих частей серии «Форсаж», иллюстрирующих историю романа Доминика Торетто (Дизель) и его возлюбленной Летти Ортис (Родригес), а также развитие отношений героя с остальными членами его большой семьи. Затем действие переносится в десятый фильм, в котором Доминику и его товарищам приходится сразиться с новым опасным противником — коварным Данте (Момоа), стремящимся отомстить за смерть своего отца, наркобарона Эрнана Рейеса (Жоакин де Алмейда). Пара и их друзья сталкиваются со злодеем на улицах Рима.

Данте предупреждает Доминика, что тому предстоит выбрать, кого из родных он спасет, а кого оставит на погибель. Летти говорит мужу, что она не хочет терять его, ведь тогда весь их путь окажется напрасным. В конце она напоминает Доминику его кредо: «Гони или умри». Тот клянется никогда не забывать эти слова.

Режиссером ленты выступает Луи Летерье, наиболее известный по картинам «Перевозчик» и «Иллюзия обмана». «Форсаж 10» станет предпоследней частью франшизы, предваряющей финальный одиннадцатый фильм, постановкой которой также займется Летерье.

Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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