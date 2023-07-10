Вернется ли Джек Воробей? Джонни Депп открыт к возобновлению сотрудничества с Disney

По информации журнала People, Джонни Депп не исключает того, что возобновит сотрудничество с компанией Disney и вернется к роли Джека Воробья. Инсайдер, близкий к актеру, сообщил, что его решение будет зависеть от того, какое предложение он получит от студии:

«Возможно всё. Если ему предложат подходящий проект, то он им займется».

Ранее другой источник, назвавшийся «бывшим исполнительным директором Disney», заявил, что после окончания судебного разбирательства между Деппом и Эмбер Херд компания также загорелась желанием наладить с актером отношения:

«Теперь, когда вердикт был вынесен, я абсолютно уверен, что серия «Пираты Карибского моря» готова к перезапуску с Джонни в роли капитана. Джек вновь взойдет на борт. Возвращение этого персонажа, глубоко укоренившегося в бренде Disney, сулит большие кассовые сборы. Кроме того, руководитель франшизы Джерри Брукхаймер очень высоко оценил успехи недавнего «Топ Гана: Мэверик». Он уверен, что люди соскучились по возвращениям голливудских звезд в популярные франшизы».

Эти сведения также подтвердила газета New York Times, сообщившая о том, что Disney открыта к новому сотрудничеству с Деппом.

Сам Брукхаймер в мае этого года сказал, что возвращение Деппа к роли Джека Воробья потенциально возможно, но в настоящий момент не планируется.