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Киноафиша Новости В разработку запущен фильм по роману Кормака Маккарти «Кровавый меридиан»

В разработку запущен фильм по роману Кормака Маккарти «Кровавый меридиан»

2 мая 2023 11:19
В разработку запущен фильм по роману Кормака Маккарти «Кровавый меридиан»

Съемки об ужасах эпохи покорения Дикого Запада возглавит режиссер «Самого пьяного округа в мире».

Согласно Deadline, компания New Regency работает над адаптацией романа лауреата Пулитцеровской премии Кормака Маккарти «Кровавый меридиан».

Режиссером картины выступит Джон Хиллкоут, наиболее известный по криминальным лентам «Самый пьяный округ в мире» и «Три девятки». Сам писатель исполняет функции исполнительного продюсера вместе со своим сыном Джоном Фрэнсисом Маккарти.

Роман«Кровавый меридиан», вышедший в свет в 1985 году, повествует об ужасах и насилии, сопровождавших американскую экспансию на запад континента. В основу книги легли реальные исторические события, происходившие на границе Техаса и Мексики в 1850-х годах. Главный герой — 14-летний уроженец штата Теннесси по прозвищу Малец, столкнувшийся с кошмарным миром, в котором жизни индейцев не стоят ничего, а рынок их скальпов процветает. Произведение направлено на разрушение мифологии Дикого

Предстоящий фильм станет уже не первой экранизацией произведений Маккарти. Ранее тот же Хиллкоут снял постапокалиптическую драму «Дорога», основанную на одноименном романе писателя. Кроме того, всемирную известность получила адаптация его книги «Старикам тут не место», созданная Итаном и Джоэлом Коэнами.

Фото: Screen Rant
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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