В прокат вышел фильм «Привет, мама» с Дарьей Савельевой и Аглаей Тарасовой

Сегодня в кинотеатрах стала доступна комедийная драма «Привет, мама», которая является режиссерским дебютом Или Малаховой, являющейся соавтором сценария комического блокбастера «Вызов». Международная премьера «Привет, мама» состоялась в рамках 71-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в программе «Новые режиссеры».

Фильм повествует о 38-летней мечтательной девушке Кире (Дарья Савельева), работающей в колл-центре питерского аэропорта Пулково. Казалось бы, что Киру вполне устраивает ее жизнь, хотя проблем у нее хоть отбавляй. Так, Кире не удается выстроить личную жизнь, поскольку встречающиеся ей мужчины не настроены на брак. Также она конфликтует со своей прагматичной сестрой Верой (Аглая Тарасова). Кроме того, их мать уже долгое время считается пропавшей без вести. Кира живет в небольшой квартире вместе с Верой и ее детьми от разных мужчин. Обстоятельства подталкивают сестер решить, как быть с жильем пропавшей матери, но Кира по-прежнему ждет, что та вернется.

До показа в Сан-Себастьяне картина была представлена на кинофестивале в Выборге, где Савельева была отмечена наградой за лучшую женскую роль.