В «Приключениях Паддингтона 3» сыграют Антонио Бандерас, Оливия Колман и Рэйчел Зеглер

Оглашен основной актерский состав третьей части «Приключений Паддингтона». Как передает Variety, к проекту присоединились Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»), Антонио Бандерас («Индиана Джонс и колесо судьбы»), Оливия Колман («Секретное вторжение») и Эмили Мортимер («Реликвия»), заменившая Салли Хокинс в качестве мисс Браун. Последняя уже благословила коллегу:

«Для меня пришло время передать эстафету, и нет никого лучше, чем по-настоящему замечательная Эмили Мортимер — она необыкновенная и особенная. Я уверена, что она с легкостью передаст образ Мэри Браун и сделает персонажа полностью своим. Я всегда буду искренне любить мир «Паддингтона».

В третьем фильме самый вежливый медвежонок вернется в родное Перу, чтобы навестить любимую тетушку Люси, живущую с некоторых пор в доме для престарелых медведей. Вместе с ним в путешествие отправляется вся семейка Браунов. В компании новых друзей гостей из Лондона ожидает увлекательное приключение по тропическим лесам Амазонки и местным горным вершинам.

Бандерас воплотит отважного капитана Хантера Кабота, управляющего речным судном, на котором плывут Брауны. Зеглер сыграет его дочь Джину Кабот, а Колман досталась роль жизнерадостной монахини, руководящей домом для пожилых медведей.

Центрального персонажа снова озвучит Бен Уишоу, а в числе других артистов к знакомым ролям вернутся Хью Бонневилль, Джим Бродбент, Джули Уолтерс, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин и Имелда Стонтон. Режиссером выступит клипмейкер Дагал Уилсон. Сценарий на основе идеи Пола Кинга и Саймона Фарнэби написали Джон Фостер, Джеймс Ламонт и Марк Бертон.

Съемки «Паддингтона в Перу» стартуют уже в июле.