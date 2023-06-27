Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Личная жизнь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В Москве стартовали съемки приключенческого фильма «Пираты Галактики Барракуда»

В Москве стартовали съемки приключенческого фильма «Пираты Галактики Барракуда»

27 июня 2023 13:12
В Москве стартовали съемки приключенческого фильма «Пираты Галактики Барракуда»

В картине снимаются Юрий Колокольников, Роман Курцын, Софья Лебедева и множество юных актеров.

Студия R-media объявила о том, что в Москве начались съемки семейного приключенческого фильма «Пираты Галактики Барракуда».

По сюжету, из далекой галактики Барракуда на нашу планету прилетает космический пират, разыскиваемый космическими силами правопорядка. Используя свои внеземные способности, инопланетянин перевоплощается в обычного столичного школьника Митю и внедряется в человеческое общество. Его цель — разыскать спрятанный на планете ретранслятор, который поможет ему связаться с командой. Однажды герой ненамеренно спасает девочку Кристину, над которой издеваются одноклассники, и заводит дружбу с хулиганом Колей. Троице приходится вместе пуститься в бега от идущих по их следам инопланетных змеелюдей и взяться за миссию по обезвреживанию мощной бомбы, способной уничтожить всю Солнечную систему.

В Москве стартовали съемки приключенческого фильма «Пираты Галактики Барракуда»

В Москве стартовали съемки приключенческого фильма «Пираты Галактики Барракуда»

В Москве стартовали съемки приключенческого фильма «Пираты Галактики Барракуда»

В Москве стартовали съемки приключенческого фильма «Пираты Галактики Барракуда»

Главные роли исполняют юные актеры Борис Дейков, Полина Гухман и Алексей Онежен. В картине также снимаются Юрий Колокольников, Роман Курцын, Софья Лебедева и другие звезды.

Постановкой ленты занимается Антон Борматов, наиболее известный по драме «Околофутбола» и триллеру «Владивосток», удостоенному номинации на главный приз фестиваля «Кинотавр». Сценаристом фильма выступил знаменитый писатель Андрей Геласимов, чьи провидения послужили основой для сериала «Нулевой пациент» и картины «Жажда».

Съемки ленты проходят на ВДНХ, в парке «Сокольники», ЖК «Скандинавия» и других известных местах Москвы. Проект разрабатывается при поддержке Минкульта РФ.

Премьера «Пиратов Галактики Барракуда» состоится осенью 2024 года.

Фото: R-media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника» Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника» Читать далее 27 июня 2023
6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне 6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне Читать далее 27 июня 2023
Дьявольские аниматронные куклы выходят на охоту в трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди» Дьявольские аниматронные куклы выходят на охоту в трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди» Читать далее 28 июня 2023
Убойная комедия о кинобизнесе: в прокат выйдет фильм «Рай для дурака» со звездными артистами Убойная комедия о кинобизнесе: в прокат выйдет фильм «Рай для дурака» со звездными артистами Читать далее 27 июня 2023
Подростки переносятся в Юрский период в трейлере фильма «Назад к динозаврам» Подростки переносятся в Юрский период в трейлере фильма «Назад к динозаврам» Читать далее 27 июня 2023
5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее 5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее Читать далее 26 июня 2023
Ингрид Олеринская ищет отца своего ребенка в трейлере сериала «Ира» Ингрид Олеринская ищет отца своего ребенка в трейлере сериала «Ира» Читать далее 26 июня 2023
5 причин посмотреть «Переводчик»: первый военный фильм Гая Ричи 5 причин посмотреть «Переводчик»: первый военный фильм Гая Ричи Читать далее 26 июня 2023
Фрай, Лила и Бендер переживают новые приключения в трейлере восьмого сезона «Футурамы» Фрай, Лила и Бендер переживают новые приключения в трейлере восьмого сезона «Футурамы» Читать далее 28 июня 2023
Главные роли в фильме DC «Супермен: Наследие» получили Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн Главные роли в фильме DC «Супермен: Наследие» получили Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн Читать далее 28 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше