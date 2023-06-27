В Москве стартовали съемки приключенческого фильма «Пираты Галактики Барракуда»

Студия R-media объявила о том, что в Москве начались съемки семейного приключенческого фильма «Пираты Галактики Барракуда».

По сюжету, из далекой галактики Барракуда на нашу планету прилетает космический пират, разыскиваемый космическими силами правопорядка. Используя свои внеземные способности, инопланетянин перевоплощается в обычного столичного школьника Митю и внедряется в человеческое общество. Его цель — разыскать спрятанный на планете ретранслятор, который поможет ему связаться с командой. Однажды герой ненамеренно спасает девочку Кристину, над которой издеваются одноклассники, и заводит дружбу с хулиганом Колей. Троице приходится вместе пуститься в бега от идущих по их следам инопланетных змеелюдей и взяться за миссию по обезвреживанию мощной бомбы, способной уничтожить всю Солнечную систему.

Главные роли исполняют юные актеры Борис Дейков, Полина Гухман и Алексей Онежен. В картине также снимаются Юрий Колокольников, Роман Курцын, Софья Лебедева и другие звезды.

Постановкой ленты занимается Антон Борматов, наиболее известный по драме «Околофутбола» и триллеру «Владивосток», удостоенному номинации на главный приз фестиваля «Кинотавр». Сценаристом фильма выступил знаменитый писатель Андрей Геласимов, чьи провидения послужили основой для сериала «Нулевой пациент» и картины «Жажда».

Съемки ленты проходят на ВДНХ, в парке «Сокольники», ЖК «Скандинавия» и других известных местах Москвы. Проект разрабатывается при поддержке Минкульта РФ.

Премьера «Пиратов Галактики Барракуда» состоится осенью 2024 года.