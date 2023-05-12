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Киноафиша Новости В «Форсаже 10» появится дочь Пола Уокера

В «Форсаже 10» появится дочь Пола Уокера

12 мая 2023 14:20
В «Форсаже 10» появится дочь Пола Уокера

Дочка покойного актера выросла на съемках фильмов франшизы.

Вин Дизель и команда «Форсажа» продолжают укреплять семейные узы. В десятой части гоночной саги появится 24-летняя дочь покойного Пола Уокера — Мидоу Рэйн Уокер. Новостью об участии в блокбастере сообщила в своей соцсети сама девушка, подкрепив объявление закулисным кадром. Ниже приведена ее цитата:

«Первый «Форсаж» был выпущен, когда мне был всего один год! Я буквально выросла на съемочной площадке, наблюдая на мониторах за своим отцом, Вином [Дизелем], Джорданой [Брюстер], Мишель [Родригес], Лудакрисом и многими другими. Благодаря моему отцу я была взращена в «форсажной» семье. Не могу поверить, что теперь я тоже приобщилась к верхушке. С теми людьми, кто был все это время рядом и видел, как я росла».

В «Форсаже 10» появится дочь Пола Уокера

Мидоу Уокер также поблагодарила режиссера десятой части Луи Летерье за оказанную доброту и поддержку, заодно подтвердив, что именно он будет снимать одиннадцатую картину саги, которая станет заключительной:

«Такое чувство, что ты был частью семьи с самых истоков франшизы. Я рада, что это только начало. Еще я счастлива, что могу почтить наследие своего покойного отца».

Какая именно роль досталась начинающей актрисе, не уточняется. Cудя по опубликованному снимку, ее камео произойдет в сцене на борту самолета. Премьера «Форсажа 10» намечена на 19 мая.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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