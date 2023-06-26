В «Дэдпуле 3» может появиться Бен Аффлек в роли Сорвиголовы

«Дэдпул 3» продолжает обрастать новыми слухами. Несмотря на забастовку Гильдии сценаристов, съемки блокбастера продолжаются в Англии уже больше месяца, а недавно в сети появились новая любопытная информация о возможном звездном камео. Согласно инсайдерским данным от KC Walsh, в предстоящем кинокомиксе может появиться Бен Аффлек. Актер якобы был замечен очевидцами где-то в окрестностях съемочной площадки триквела.

Точной информации о роли нет, но предполагается, что если Аффлек и появится, то, скорее всего, в образе Сорвиголовы, которого он сыграл в одноименном фильме 2003 года. В MCU роль слепого адвоката Мэтта Мердока закреплена за Чарли Коксом, поэтому версия Аффлека может быть из альтернативной реальности, так как «Дэдпул 3» будет основан на концепции мультивселенной. В этой связи ранее в сети циркулировали слухи о камео различных персонажей из «Людей Икс» и «Фантастической четверки» 2005 года, но все это пока лишь неподтвержденные спекуляции. Точно известно лишь одно — триквел будет представлять собой бадди-муви о приключении Уэйда Уилсона и Росомахи.

Вместе с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в подтвержденный актерский состав вошли Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен, Морена Баккарин, Брианна Хилдебранд, Сиори Куцуна, Каран Сони, Роб Делани, Лесли Аггамс и Стефан Капичич. Также есть вероятность появления в фильме агента Мобиуса в исполнении Оуэна Уилсона и Мисс Минутки в озвучке Тары Стронг.

Режиссером выступает Шон Леви («Главный герой», «Живая сталь»). Сценарий разработали авторы прошлых частей Ретт Риз и Пол Верник, а также создатели мультсериала «Закусочная Боба» в лице сестер Венди и Элизабет Молино.

Премьера «Дэдпула 3» сейчас намечена на 3 мая 2024 года.