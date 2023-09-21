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Киноафиша Новости В Абрау-Дюрсо начались съемки фантастического фильма «Ждун» о герое интернет-мемов

В Абрау-Дюрсо начались съемки фантастического фильма «Ждун» о герое интернет-мемов

21 сентября 2023 17:07
В Абрау-Дюрсо начались съемки фантастического фильма «Ждун» о герое интернет-мемов

Семейная комедия о приключениях инопланетянина на Земле.

Накануне в окрестностях Абрау-Дюрсо стартовали съемки семейной фантастической комедии «Ждун», посвященной знаменитому персонажу многочисленных мемов, основанных на скульптуре голландской художницы Маргрит ван Бреверт. Дата премьеры пока не установлена.

В Абрау-Дюрсо начались съемки фантастического фильма «Ждун» о герое интернет-мемов

Действие фильма развернется после крушения космического корабля на Земле. В результате этого инопланетянин Ждун оказывается оторван от своей расы. Несмотря на аварию, пришельцу удается отправить сигнал бедствия, однако до прилета сородичей ему придется провести на нашей планете довольно много времени. Благодаря удачному повороту судьбы инопланетный гость знакомится с мальчишкой Никитой Семеновым и его родственниками. Семья решает помочь Ждуну починить сломанный корабль. Кроме того, люди защищают пришельца от группы злоумышленников, решивших заполучить технологии другой цивилизации. Ждун в свою очередь укрепляет семейные узы Семеновых.

В Абрау-Дюрсо начались съемки фантастического фильма «Ждун» о герое интернет-мемов

В Абрау-Дюрсо начались съемки фантастического фильма «Ждун» о герое интернет-мемов

Режиссером картины выступает Дмитрий Суворов («Непослушная», «Одна», «Первые»), пообещавший хорошо пофантазировать на тему всемирно известно героя. Он намерен показать, каким бы был Ждун в реальной жизни. Сценарий вместе с постановщиком разработали Наталья Милявская («Без памяти») и Василий Ровенский («Щелкунчик и волшебная флейта»). В основной актерский состав вошли звезда кинофраншизы «Последний богатырь» Виктор Хориняк, а также Юлия Александрова, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Сергей Белов и Мила Новикова.

Фото: Shutterstock; «Наше кино»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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