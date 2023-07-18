Угрюмый учитель Пол Джаматти обретает дружбу в трейлере нового фильма Александра Пэйна

Кинокомпания Focus Features выпустила трейлер драмеди The Holdovers (сочетание слов Holiday и Over, можно перевести как «Пережидающие праздники»).

Фильм расскажет о ворчливом учителе Поле Ханэме (Пол Джаматти), преподающему историю студентам частной школы-интерната в Новой Англии. По сюжету, герой оказывается вынужден остаться в кампусе на рождественские каникулы, чтобы присматривать за группой учеников, которые по тем или иным причинам не смогли отправиться домой. Нежеланная работа оборачивается для Ханэма удивительными приключениями, когда он неожиданно сближается со смышленым хулиганом Ангусом (Доминик Сесса) и главной поварихой школы (Давайн Джой Рэндольф), недавно потерявшей сына во Вьетнаме.

Постановщиком картины выступил знаменитый режиссер Александр Пэйн, ранее работавший с Джаматти над картиной «На обочине», которая была удостоена пяти номинаций на премию «Оскар». На данный момент последним фильмом Пэйна является фантастическая картина «Короче» (2017), получившая смешанные отзывы от критиков и зрителей. The Holdovers станет его первым проектом после шестилетнего творческого перерыва. В будущем режиссер также планирует выпустить сиквел своей культовой комедии «Выскочка» (1999) под названием Tracy Flick Can’t Win («Трейси Флик не может победить»).

The Holdovers выйдет в широкий прокат 22 ноября.