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Киноафиша Новости Уэс Андерсон заступился за Билла Мюррея, обвиняемого в неподобающем поведении

Уэс Андерсон заступился за Билла Мюррея, обвиняемого в неподобающем поведении

13 июня 2023 17:58
Уэс Андерсон заступился за Билла Мюррея, обвиняемого в неподобающем поведении

Режиссер назвал актера членом своей семьи и объяснил его отсутствие в «Городе астероидов».

В прошлом году Билл Мюррей оказался в центре громкого скандала из-за обвинений в неподобающем поведении. На съемках комедии Азиза Ансари «Все мы смертны» на комика пожаловалась одна из женщин, в результате чего студия начала внутреннее расследование и заморозила съемки, а Мюррею пришлось позже оправдываться. После этого многие люди из индустрии начали публично обсуждать скверный характер артиста, а потом он внезапно выбыл из актерского состава нового фильма Уэса Андерсона «Город астероидов».

Согласно официальной версии, исполнитель заболел ковидом, так что Андерсону пришлось отдать его маленькую роль Стиву Кареллу. В этой связи появились слухи, будто Андерсон отвернулся от Мюррея.

Сейчас Андерсон занимается продвижением «Города астероидов». В свежем интервью для IndieWire он опроверг домыслы желтой прессы и заступился с Мюррея:

«Мой опыт общения с Биллом очень обширен. Билл поддерживал меня с самого начала. Я не хочу говорить о чьем-то еще опыте, но он действительно полноценная часть моей семьи. Знаете, он ведь крестный моей дочери. Он действительно крестил ее. Это он плескал воду».

Продолжая свою мысль, Андерсон похвалил Карелла и добавил, что тот буквально спас положение. По сего словам, о болезни Мюррея стало известно всего за четыре дня до съемок, и в тот момент он находился в другой стране. Перерыв ради Мюррея означал бы срыв производства, так как в проекте задействовано очень много востребованных исполнителей, чьи графики расписаны по часам. В заключении режиссер заявил, что сразу после завершения съемок он встретился с Мюрреем и отправился с ним во Францию.

Премьера «Города астероидов» состоится 16 июня.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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