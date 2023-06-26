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Киноафиша Новости Участники забастовки сценаристов раскритиковали Ким Кардашьян

Участники забастовки сценаристов раскритиковали Ким Кардашьян

26 июня 2023 16:26
Участники забастовки сценаристов раскритиковали Ким Кардашьян

Их негодование было вызвано неудачным постом, связанным со съемками нового сезона «Американской истории ужасов».

Участники забастовки голливудских сценаристов и сочувствующие им люди обрушились с критикой на Ким Кардашьян из-за неудачного поста, связанного со съемками в двенадцатом сезоне хоррор-антологии «Американская история ужасов».

В прошлую пятницу, 23 июня, Кардашьян опубликовала короткую запись в своих социальных сетях:

«Я на съемках «Американской истории ужасов», и у нас есть немного свободного времени между дублями. Чем вы все занимаетесь???»

Этот текст тут же вызвал негативную реакцию со стороны пользователей. Они были возмущены тем, что звезда открыто рассказывает о том, что продолжает работать над сериалом, в то время как ее коллеги по киноиндустрии вынуждены отстаивать свои права в пикетах на улицах.

Например, автор под ником @stevenwishnoff ответил Кардашьян:

«Я бастую, чтобы поддержать сценаристов, как и все остальные люди, у которых есть душа».

Многие из пользователей, в том числе @theTurman, оставили под постом саркастичные комментарии:

«Понимаешь, Кимми, сейчас сценаристы, некоторые из которых участвовали в создании твоего шоу, бастуют и пытаются убедить финансистов, некоторые из которых участвуют в создании твоего шоу, начать с ними диалог».

Особенно гневным сообщением поделилась @lisa_catara:

«О, я просто ищу другую работу (после более чем 20 лет работы в актерской профессии и кинопроизводстве) из-за корпоративной жадности, которая привела к началу борьбы за справедливую заработную плату для всех представителей индустрии. Встретимся с тобой на пикетах? Думаю, нет».

Ожидается, что двенадцатый сезон «Американской истории ужасов» выйдет на экраны в августе.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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