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Киноафиша Новости Трейлер «Форсажа 10» набрал за первые трое суток 295 млн просмотров

Трейлер «Форсажа 10» набрал за первые трое суток 295 млн просмотров

15 февраля 2023 11:28
Трейлер «Форсажа 10» набрал за первые трое суток 295 млн просмотров

Студия Universal превратила релиз ролика в отдельное событие.

Стартовавшая еще в январе масштабная рекламная кампания первого трейлера «Форсажа 10» в полной мере себя оправдала. Согласно Variety, за первые 72 часа вышедший в пятницу почти четырехминутный ролик набрал на всех платформах свыше 295 миллионов просмотров — это явный успех и яркое свидетельство повышенного зрительского интереса.

Студия Universal Pictures превратила релиз видео в отдельное событие. Сначала компания ежедневно выпускала минутные тизеры прошлых частей франшизы, после чего организовала отдельное мероприятие в центре Лос-Анджелеса, где присутствовали все основные звезды киносерии. Просмотры трейлера подсчитывались с нескольких платформ — на YouTube пришлось 18% общего охвата.

В новом фильме Доминик Торетто (Вин Дизель) будет иметь дело с новым грозным антагонистом, намеренным отнять у героя его сына. Злодея с коварным планом сыграл Джейсон Момоа, а в числе основных новичков гоночной саги значатся Бри Ларсон, Даниэла Мелшиор и Алан Ричсон. К знакомым ролям вернутся Джейсон Стэйтем, Джон Сина, Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль, Лудакрис, Джордана Брюстер, Сон Ган, Хелен Миррен и многие другие. Поставил боевик режиссер Луи Летерье («Перевозчик», «Невероятный Халк»).

Премьера «Форсажа 10» намечена на 19 мая.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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