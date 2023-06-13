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Киноафиша Новости «Трансформеры: Восхождение Звероботов» неплохо стартовали в мировом прокате

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» неплохо стартовали в мировом прокате

13 июня 2023 12:12
«Трансформеры: Восхождение Звероботов» неплохо стартовали в мировом прокате

Вместе с тем картина получила самый высокий зрительский рейтинг среди всех частей франшизы.

Приключенческий блокбастер «Трансформеры: Восхождение Звероботов» продемонстрировал солидный старт в прокате. За первые выходные в кинотеатрах масштабный экшен про роботов заработал в общей сложности $171 млн ($61 млн в США и $110 млн на международной арене).

Данные цифры далеко не рекорд серии, когда франшизой руководил режиссер Майкл Бэй, но в любом случае дома у ленты получилось стартовать так, как того ожидала студия Paramount. Учитывая колоссальную конкуренцию и заметную усталость зрителей от киносериала, некоторые аналитики пророчили стартовые сборы в США в пределах $40 млн, но на деле вышло в полтора раза больше.

Китай, где «Трансформеров» всегда очень любили, принес седьмому фильму солидные $40 млн, однако это на 32% уступает показателю «Бамблби», который в итоге заработал в Поднебесной $138 млн. В любом случае выйти на уровень окупаемости $200-миллионном проекту в большей мере будет помогать международная аудитория, обеспечившая франшизе 70% ее $5-миллиардной кассы.

Несмотря на сдержанный прием критиков (52% на Rotten Tomatoes), зрительская оценка у новой картины самая высокая среди всех блокбастеров серии — 91%. Для сравнения, у первых «Трансформеров» (2007) и «Бамблби» (2018), являющихся наиболее любимыми фильмами цикла, оценки аудитории оставляют 85% и, соответственно, 74%.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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