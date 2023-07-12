Том Круз «усердно работает» над своим фильмом, съемки которого должны пройти в космосе

Том Круз поделился новыми подробностями своего предстоящего безымянного фильма, съемки которого пройдут в космосе. В новом интервью для Variety, состоявшемся на нью-йоркской премьере боевика «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1», актер сказал, что в настоящее время он активно работает над этим проектом:

«Мы усердно работаем над этим фильмом. Посмотрим, к чему мы придем».

Режиссером картины, бюджет которой оценивается в $200 млн, выступает Даг Лайман, ранее работавший с Крузом над лентами «Грань будущего» и «Сделано в Америке». Если эта задумка все же будет реализована, Круз станет первым в истории гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос.

Однако перед началом съемок фильма Крузу предстоит сыграть главную роль в «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 2». По словам постановщика картины Кристофера Маккуорри, команда приступит к активной работе над лентой, как только завершит пресс-тур первой части:

«Мы закончим этот тур и на обратном пути в Великобританию сделаем остановку, чтобы провести предварительную разведку. Мы приступим к работе сразу по возвращении. У меня будет два выходных дня перед поездкой в Токио, и я снова вернусь в строй».

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» выходит в мировой прокат уже сегодня, 12 июля.