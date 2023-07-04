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Киноафиша Новости Том Круз пробегает через все семь частей «Миссии: невыполнима» в новом проморолике

Том Круз пробегает через все семь частей «Миссии: невыполнима» в новом проморолике

4 июля 2023 13:55
Том Круз пробегает через все семь частей «Миссии: невыполнима» в новом проморолике

В необычную подборку вошли сцены из всех частей шпионской франшизы.

Студия Paramount Pictures выпустила шуточный проморолик, приуроченный к скорому выходу «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Он представляет собой динамичную десятиминутную нарезку сцен с бегущим Томом Крузом из различных частей шпионской франшизы.

В ролик вошли фрагменты из всех фильмов серии, начиная с оригинальной «Миссии: невыполнима» (1996) и заканчивая самой «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1», которая выйдет в мировой прокат 12 июля. Выпуск такой необычной подборки вовсе неудивителен, поскольку сцены, в которых персонажу Круза по той или иной причине приходится бежать, уже давно превратились в популярный мем. Кроме того, актер известен тем, что выполняет все трюки самостоятельно, благодаря чему подобные эпизоды, зачастую дополненные драками и перестрелками, всегда выглядят зрелищно.

В «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» Итан Хант (Круз) и его команда берутся за задание по выслеживанию нового ужасающего оружия, способного уничтожить мир. Столкнувшись с таинственными и всемогущими врагами, герой понимает, что на этот раз ничто не имеет большего значения, чем успех операции, в том числе жизни дорогих ему людей.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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