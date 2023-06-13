Том Холланд оптимистично настроен насчет «Человека-паука 4»

В рамках продвижения сериала Apple TV+ «Переполненная комната» Том Холланд поделился новыми комментариями касательно предстоящего «Человека-паука 4». Ранее актер заявил, что сценарий кинокомикса уже находится в разработке, но из-за забастовки Гильдии сценаристов производство временно остановлено. В свежем разговоре с Inverse исполнитель роли Питера Паркера сообщил:

«Кое-что происходит, но осуществится ли это, кто знает… Если же говорить в целом, то на данном этапе все выглядит замечательно. Думаю, что нам просто следует немного подождать и посмотреть, во что все выльется».

Ранее воодушевляющими цитатами насчет четвертого фильмы делились продюсер со стороны Sony Pictures Эми Паскаль и глава Marvel Studios Кевин Файги. Как и Холланд, последний ограничивался общими фразами, намекая, что у команды есть сюжет, но процесс пока на раннем этапе.

Предполагается, что в будущем Холланд появится в новой трилогии про Человека-паука, а также ряде командных проектов MCU. В начале следующего года актер должен приступить к съемкам в безымянном байопике о хореографе Фреде Астере, режиссурой которого займется Пол Кинг («Приключения Паддингтона», «Вилли Вонка»).