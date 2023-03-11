Тест: угадай, есть ли «Оскар» у этого мультфильма?

Фильмы, номинированные на «Оскар», ежегодно привлекают к себе небывалый интерес. Куда меньше времени на фоне основных номинантов обычно уделяют мультфильмам — и совершенно, на наш взгляд, несправедливо! Любопытно, что отдельная номинация для мультфильмов — «Лучший анимационный полнометражный фильм» — появилась только в 2002 году, но и до этого времени любимым картинам удавалось получить заветную статуэтку, например, за лучший саундтрек или особый вклад в развитие кинематографа. Проверь, насколько хорошо ты помнишь мультфильмы, получившие «Оскар».