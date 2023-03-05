Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Тест: ты супергероиня или злодейка?

Тест: ты супергероиня или злодейка?

5 марта 2023 11:30
Тест: ты супергероиня или злодейка?

Выясняем, спасала бы ты мир или увлеченно смотрела, как он горит.


 

Еще не так давно едва ли не все супергеройское кино прямо-таки сочилось тестостероном, а все дамы в нем были на втором плане. К счастью, времена изменились, и теперь два главных поставщика кинокомиксов DС и Marvel Studios постепенно исправляют ситуацию, и вот у нас уже есть множество роскошных героинь, одна другой круче. В таком изобилии остается лишь задаваться вопросом, на чьей стороне оказалась бы ты сама? Боролась бы вместе с Наташей Романофф против очередного инопланетянина или занималась насильственным озеленением города с Ядовитым плющом? Самое время это выяснить.

Алена Попова
Алена Попова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка Читать далее 3 марта 2023
«Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино «Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино Читать далее 28 февраля 2023
Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь Читать далее 6 марта 2023
Тест: ты супергероиня или злодейка? Тест: ты супергероиня или злодейка? Читать далее 5 марта 2023
Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов Читать далее 4 марта 2023
От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино Читать далее 1 марта 2023
Тест: на какой фильм будет похожа твоя весна? Тест: на какой фильм будет похожа твоя весна? Читать далее 1 марта 2023
10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании 10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании Читать далее 2 марта 2023
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке 10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке Читать далее 2 марта 2023
44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит» 44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит» Читать далее 4 марта 2023
Related video