Тест: ты супергероиня или злодейка?

Еще не так давно едва ли не все супергеройское кино прямо-таки сочилось тестостероном, а все дамы в нем были на втором плане. К счастью, времена изменились, и теперь два главных поставщика кинокомиксов DС и Marvel Studios постепенно исправляют ситуацию, и вот у нас уже есть множество роскошных героинь, одна другой круче. В таком изобилии остается лишь задаваться вопросом, на чьей стороне оказалась бы ты сама? Боролась бы вместе с Наташей Романофф против очередного инопланетянина или занималась насильственным озеленением города с Ядовитым плющом? Самое время это выяснить.