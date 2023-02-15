Тест: каким будет твой будущий парень – супергероем, антигероем или злодеем?

Кларк Кент с идеальными волосами, безумный, но точно не скучный Джокер, пусть и обгоревший, но гомерически смешной Дэдпул – в супергеройских вселенных так много классных ребят, которые снова и снова крадут наши сердечки. Мы знаем – выбрать из этой оравы мужчин того самого идеального, мягко говоря, проблематично, так что мы составили для тебя тест, который поможет тебе определиться хотя бы с типажом. А дальше уж сама решай, кто именно останется в твоих мечтах на веки вечные.