Тест: как хорошо ты знаешь франшизу «Форсаж»?

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Уже завтра состоится мировая премьера юбилейной, десятой части «Форсажа». Семейство Доминика Торетто снова оказывается в центре событий. Главная злодейка девятой части Сайфер ( Шарлиз Терон ) объединяется с новым героем франшизы — Данте ( Джейсон Момоа ), сыном наркобарона, убитого еще в пятой части. Данте намерен отомстить за смерть своего отца и забрать все, что дорого Доминику. Но, поверьте, Дом просто так не сдастся.

Десятый «Форсаж» станет первой частью двухсерийного финала, а одиннадцатый фильм уже находится в разработке. Так что пристегните ремни — будет жарко.