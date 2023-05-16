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Тест: как хорошо ты знаешь франшизу «Форсаж»?

16 мая 2023 12:00
Тест: как хорошо ты знаешь франшизу «Форсаж»?

Ответь на 11 вопросов и узнай, готов ли ты к уличным гонкам.


 

Уже завтра состоится мировая премьера юбилейной, десятой части «Форсажа». Семейство Доминика Торетто снова оказывается в центре событий. Главная злодейка девятой части Сайфер (Шарлиз Терон) объединяется с новым героем франшизы — Данте (Джейсон Момоа), сыном наркобарона, убитого еще в пятой части. Данте намерен отомстить за смерть своего отца и забрать все, что дорого Доминику. Но, поверьте, Дом просто так не сдастся.

Десятый «Форсаж» станет первой частью двухсерийного финала, а одиннадцатый фильм уже находится в разработке. Так что пристегните ремни — будет жарко.

Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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