Татьяна Орлова творит волшебство в трейлере фильма «Баба Мороз и тайна Нового года»

Вслед за трейлерами «Ёлок 10» и «Манюни: Новогодние приключения» вышел проморолик еще одного праздничного отечественного фильма.

Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер комедии «Баба Мороз и тайна Нового года», в котором переосмысляются тропы, связанные с новогодним кино. Главные роли в картине исполнили Юлия Александрова, Татьяна Орлова, Виктор Бычков, Иван Стебунов и Максим Лагашкин.

Согласно синопсису, распространенные представления о Новом годе не совсем верны. Дело в том, что у Деда Мороза (Бычков) есть жена (Орлова), которая способна исполнять желания взрослых. Впрочем, она уже давно этим не занимается, поскольку взрослые больше не верят в волшебство. В этот раз, однако, Бабе Мороз доведется показать, кто является настоящим творцом чудес.

В центре сюжета — неудачливая актриса (Александрова), которая из-за дефицита настоящих ролей вынуждена под Новый год подрабатывать Снегурочкой, проводя праздники для детей. Юные дочери сочувствуют матери, поэтому они загадывают желание, прося Бабу Мороз сделать главную героиню счастливой. Баба Мороз прислушивается и решает помочь.

Также в актерский состав вошли Полина Айнутдинова, Ольга Сташкевич, Михаил Богдасаров, Марина Яковлева, Евгения Абдулова, Вадим Галыгин и другие. Режиссером и соавтором сценария выступает Андрей Богатырев.

В прокате «Баба Мороз и тайна Нового года» появится 30 ноября.