Светлана Ходченкова отстаивает невиновность своего жениха в трейлере сериала «Мерзлая земля»

Шоу от создателей фильмов «Доктор Лиза» и «Мира» дебютирует на цифровых платформах в апреле.

Стриминговый сервис Wink поделился трейлером драматического триллера «Мерзлая земля», основанного на реальных событиях. Главные роли в сериале сыграли Светлана Ходченкова («Я «любила» мужа»), Антон Филипенко («На страже пляжа»), Юрий Чурсин («Изображая жертву»), Сабина Ахмедова («Каникулы строгого режима»), Полина Гухман («Все хорошо») и Андрей Бурковский («Я на перемотке»)

Главная героиня — простая таксистка Лариса Айдарова (Ходченкова), живущая в маленьком приморском городке Озерске вместе с женихом Максимом (Филипенко). Пара готовится к своей свадьбе, но все их планы оказываются разрушены внезапной трагедией: Максима обвиняют в убийстве молодой девушки. За расследование дела берется московский следователь Орлов (Чурсин), который убежден в виновности Максима, даже несмотря на его алиби. Не имея других вариантов, Лариса начинает вести собственное расследование ради спасения любимого. Она уверена, что пока Максим по ошибке сидит за решеткой, настоящий преступник продолжает разгуливать на свободе.

Режиссером восьмисерийного шоу выступила Оксана Карас, наиболее известная по фильмам «Хороший мальчик» и «Доктор Лиза». Сценарий написал коллектив авторов, в который вошли Сергей Калужанов («Мира»), Андрей Курганов («Красный призрак») и Мария Изюмова («Мама, я дома»). Съемки сериала проходили в Ленинградской области.

Премьера «Мерзлой земли» состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск» с 7 апреля.