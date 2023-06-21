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Киноафиша Новости Суд по делу Джонатана Мэйджерса состоится в августе

Суд по делу Джонатана Мэйджерса состоится в августе

21 июня 2023 14:25
Суд по делу Джонатана Мэйджерса состоится в августе

Актер впервые появился на слушании.

Дело Джонатана Мэйджерса, обвиняемого в домашнем насилии, продолжает развиваться. Вчера актер впервые лично появился в суде, где было объявлено, что слушание по его проблеме пройдет 3 августа. Если его признают виновным, то ему может грозить до года тюрьмы.

Первое слушание по делу звезды киновселенной Marvel и «Крида 3» прошло 9 мая. На нем Мэйджерс присутствовал виртуально, а вчерашнее заседание длилось чуть больше двух минут. Под конец судья Рэйчел С. Поли напомнила актеру и его адвокатам, что в случае, если Мэйджерс не явится в установленную дату, то она будет вправе выдать ордер на его арест и объявить решение по суду заочно.

История началась 25 марта. Мэйджерса арестовали по обвинению в домашнем насилии, приписывая нападение, удушение и харассмент. Имя жертвы до сих пор держится в секрете, но предполагается, что это бывшая девушка исполнителя, с которой у него произошла ссора.

Сразу после заседания адвокат исполнителя Прия Чаудри выпустила заявление:

«На прошлой неделе мы представили окружному прокурору дополнительные убедительные доказательства, ясно подтверждающие нападение [предполагаемой жертвы] на Джонатана Мэйджерса, а не наоборот. После этого мы настоятельно попросили окружного прокурора немедленно снять все обвинения с мистера Мэйджерса и возбудить дело против мисс [имя предполагаемой жертвы], привлекая ее к ответственности за ее преступление. Мы все надеемся, что окружной прокурор добросовестно изучает эти материалы и вскоре поступит правильно, чтобы ускорить рассмотрение нашего дела; мы запросили самую ближайшую дату судебного разбирательства».

После скандальной бытовой ссоры для артиста были закрыты практически все роли в кино, от него отказался его менеджер, а его лицо убрали из всех рекламных кампаний. Единственной, кто с ним пока еще не расторг договор, является студия Marvel, где он играет главного антагониста «Саги мультивселенной». На данном этапе никаких комментариев по этому поводу кинокомпания не давала.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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