Стивен Спилберг считает, что Том Круз «спас задницу Голливуда»
Давние коллеги воссоединились на торжественном приеме для номинантов премии «Оскар».
Во время традиционного совместного обеда номинантов на «Оскар» Стивен Спилберг поблагодарил Тома Круза за то, что тот спас голливудскую систему и кинотеатральный бизнес от банкротства выпуском картины «Топ Ган: Мэверик». Этот момент попал на видеозапись, выложенную в социальные сети постановщицей Картики Гонсалвес, номинированной на «Оскар» за свой короткометражный документальный фильм «Заклинатели слонов».
В ролике Спилберг по-дружески обнимается с Крузом и говорит ему:
«Ты спас задницу Голливуда и, возможно, спас весь кинопрокат. Серьезно, «Топ Ган: Мэверик» смог спасти всю театральную индустрию».
После своего релиза в мае 2022 года «Топ Ган: Мэверик» стал вторым фильмом, собравшим более $1 млрд в мировом прокате с момента начала пандемии коронавируса. Первой такой картиной является «Человек-паук: Нет пути домой». По итогам проката общие финансовые показатели «Мэверика» составили $1,48 млрд, что обеспечило ему одиннадцатое место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории.
Спилберг и Круз знакомы уже давно. В 2002 году они работали вместе над боевиком «Особого мнение», а в 2005 году вновь воссоединились для съемок фантастического фильма-катастрофы «Война миров». Оба кинематографиста претендуют на главный «Оскар» 2023 года: Круз — за «Топ Ган: Мэверик», в котором он не только исполнил главную роль, но и выступил продюсером, а Спилберг — за свою автобиографическую драму «Фабельманы».
Следующая церемония вручения премии «Оскар» пройдет 12 марта.