Стивен Спилберг считает, что Том Круз «спас задницу Голливуда»

Во время традиционного совместного обеда номинантов на «Оскар» Стивен Спилберг поблагодарил Тома Круза за то, что тот спас голливудскую систему и кинотеатральный бизнес от банкротства выпуском картины «Топ Ган: Мэверик». Этот момент попал на видеозапись, выложенную в социальные сети постановщицей Картики Гонсалвес, номинированной на «Оскар» за свой короткометражный документальный фильм «Заклинатели слонов».

В ролике Спилберг по-дружески обнимается с Крузом и говорит ему:

«Ты спас задницу Голливуда и, возможно, спас весь кинопрокат. Серьезно, «Топ Ган: Мэверик» смог спасти всю театральную индустрию».

После своего релиза в мае 2022 года «Топ Ган: Мэверик» стал вторым фильмом, собравшим более $1 млрд в мировом прокате с момента начала пандемии коронавируса. Первой такой картиной является «Человек-паук: Нет пути домой». По итогам проката общие финансовые показатели «Мэверика» составили $1,48 млрд, что обеспечило ему одиннадцатое место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории.

Спилберг и Круз знакомы уже давно. В 2002 году они работали вместе над боевиком «Особого мнение», а в 2005 году вновь воссоединились для съемок фантастического фильма-катастрофы «Война миров». Оба кинематографиста претендуют на главный «Оскар» 2023 года: Круз — за «Топ Ган: Мэверик», в котором он не только исполнил главную роль, но и выступил продюсером, а Спилберг — за свою автобиографическую драму «Фабельманы».

Следующая церемония вручения премии «Оскар» пройдет 12 марта.