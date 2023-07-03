Стала известна длительность нового фильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?»

По информации интернет-портала Anime News and Facts, продолжительность нового мультфильма Хаяо Миядзаки, получившего название «Как поживаете?», составляет 124 минуты. Это время вполне укладывается в среднюю продолжительность предыдущих картин японского аниматора: например, его оскароносная картина «Унесенные призраками» (2001) длится 125 минут, а последняя на данный момент работа Миядзаки «Ветер крепчает» (2013) — 126 минут.

Другие подробности ленты пока неизвестны. Студия Ghibli приняла решение не делиться никакими деталями, чтобы сохранить вокруг нее атмосферу таинственности. Ранее компания представила лишь постеры картины, не дающие никаких представлений о ее сюжете.

Некоторое время фанаты творчества Миядзаки предполагали, что «Как поживаете?» основана на одноименном романе Юдзо Ямамото 1937 года, поскольку он ни раз признавался в любви к этому произведению. Однако президент Ghibli Судзуки Тосио в недавнем интервью журналу Bungei Shunju заявил, что аниматор позаимствовал из произведения лишь название.

Японская премьера «Как поживаете?» состоится 14 июля. Мультфильм также выйдет в российский прокат, но точная дата релиза пока неизвестна.