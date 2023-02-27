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Киноафиша Новости Создатели «Мандалорца» пока не придумали, как завершится сериал

Создатели «Мандалорца» пока не придумали, как завершится сериал

27 февраля 2023 15:12
Создатели «Мандалорца» пока не придумали, как завершится сериал

Джону Фавро нравится, что история продолжается.

Несмотря на то, что у творческой команды «Мандалорца» есть так называемая сюжетная карта, где прописан общий план на основной сериал и его спин-оффы, создатели пока не придумали, как завершить шоу. Об этом в недавнем интервью журналу Total Film рассказал креативный куратор космического вестерна Джон Фавро:

«Вся прелесть в том, что это центральная глава масштабной истории. Со временем мы придумаем, как вписать персонажей в общую картину, но пока я не могу уверенно сказать, что есть какая-то определенная концепция для финала, к которой мы двигаемся. Напротив, мне нравится, что история продолжается, и герои могут побыть с нами еще какое-то время. Я люблю рассказывать истории их голосами и доволен тем, как разворачиваются их приключения. С нетерпением жду возможности сделать еще больше».

Ранее Фавро заявил, что сценарий четвертого сезона уже полностью готов — он был написан во время постпроизводства третьего. Как отметил продюсер, сюжет разрабатывается таким образом, чтобы «Мандалорца» можно было связать с другими многосерийными проектами по вселенной «Звездных войн», в числе которых «Асока» и «Книга Бобы Фетта».

По слухам, съемки четвертого сезона начнутся осенью этого года, а премьера третьего состоится на сервисе Disney + 1 марта.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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