Советы современной Барби: мастхэв этого лета для каждой женщины

Она всегда потрясающе выглядит. У нее всегда прекрасное настроение и сияющая улыбка на лице. На нее хотят быть похожими девочки и женщины по всему миру. Конечно же, речь о Барби – о самой популярной кукле с 1959 года и до наших дней. 21 июля на мировые экраны вышел долгожданный фильм об этой «голливудской мечте» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Сюжет этой картины напрочь сметает устоявшиеся годами стереотипы о красоте и о роли женщины в обществе. «Милая мордашка» больше не определяет суть Барби, ведь героиня задумывается о глобальных философских вопросах и отправляется исследовать реальный мир. Главный тренд этого лета, который задает Робби, – естественность, комфорт, свобода от предрассудков, гармония с собственным телом и внутренним миром.

Теперь каждая женщина – отчасти Барби. И для этого вовсе не нужно худеть на десять размеров, накачивать губы и клеить накладные ресницы. Достаточно просто проявить немного заботы и любви к себе. Согласись, с таким настроением любой отпуск доставит вдвое больше удовольствия! Хочешь отправиться в Барбиленд этим летом? Тогда лови несколько девичьих лайфхаков для любого путешествия от современной Барби!

Кожа тоже должна отдыхать

Мультифункциональная спрей-сыворотка White Truffle First Spray Serum от фирмы d`Alba

Тонны пудры и тональника больше не в моде! Женщины по всему миру, наконец, поняли, что истинная красота – это не пластиковая маска, а натуральная, сияющая здоровьем кожа. Только посмотри на богатую мимику Марго Робби на экране! Разве возможно так улыбаться миру с забитыми порами и тусклой кожей?

Конечно, добиться естественного ровного тона лица и шеи не так-то просто, особенно когда ты весь год сидишь в офисе в деловом мейк-апе и практически не видишь солнечного света. К счастью, современные косметические компании позаботились о средствах для быстрого восстановления уставшей кожи. Спрей-сыворотка с белым трюфелем от премиального бренда d`Alba отлично подойдет для этих целей. Уже после первого применения кожа буквально за секунды увлажнена, напитана и обретает здоровое сияние, а при регулярном использовании повышается её эластичность. Это средство идеально подходит для любого типа кожи и может использоваться как отдельно, так и в течение дня для дополнительного увлажнения, даже поверх макияжа. Достаточно лишь распылить небольшое количество сыворотки на проблемные зоны. Едешь отдыхать – дай отдохнуть и своему лицу!

Солнца много не бывает

Почти всё действие фильма «Барби» разворачивается в разгар летней жары. Пляжи с белым песком, розовые кабриолеты без крыши, волейбольные поединки – героиня почти всегда находится на солнце, а ее кожа при этом выглядит шикарно! Как? Всё дело в хорошем санскрине.

Разумеется, выходить на солнцепек без должной подготовки не стоит: загар может обернуться опасными для здоровья последствиями. Но выход есть! Перед поездкой обязательно обзаведись проверенным и натуральным средством для защиты кожи. Оптимальный вариант – солнцезащитный крем для лица с экстрактом белого трюфеля от компании d`Alba. Он обеспечивает коже комплексную защиту от вредных лучей, помогает избежать нежелательной пигментации и преждевременного старения и, к тому же, совершенно не оставляет липких белых следов. Производители добавляют в это средство уникальный запатентованный ингредиент AQUAXYL, который сохраняет кожу увлажненной в течение всего дня. Кроме того, крем имеет идеальный уровень SPF (фактор защиты от солнца) – 50+. Он не мешает постепенному естественному загару, но и не допускает ожогов. Теперь солнце тебе не страшно: хоть в Барбиленде, хоть на Фиджи, хоть в Крыму!

Смотри на мир свежим взглядом

Патчи для области вокруг глаз White Truffle Intensive The Real Eye Patch от фирмы d`Alba

Взгляд – это окно в душу. Именно в сияющие, широко раскрытые глаза влюбляются кавалеры, именно им посвящают стихи поэты. Вспомни хотя бы, с какой любовью смотрит на мир Барби в исполнении Марго Робби! Сложно поспорить: свежий и отдохнувший взгляд украшает женщину лучше, чем любой мейк-ап.

Увы, экраны гаджетов и повседневное утомление сетчатки нещадно крадут блеск и здоровье у наших глаз. Летний отпуск – самое время справиться с этой проблемой. Во-первых, постарайся хотя бы в этот период поменьше смотреть на смартфон и побольше любоваться природой. А во-вторых, обзаведись перед поездкой специальными гидрогелевыми патчами корейской марки d`Alba. Всего несколько применений – и твой взгляд вновь заискрится, а ты почувствуешь непривычную свежесть и легкость в области вокруг глаз. Особый коллагеновый комплекс и экстракт итальянского белого трюфеля дарят коже упругость и устраняют следы усталости, а гиалуроновая кислота и пантенол сохраняют живительную влагу. Кроме того, современные женщины высоко оценивают удобство и практичность этого средства. Патчи отлично прилегают к коже, а по мере впитывания полезных веществ становятся прозрачными, сигнализируя о завершении процедуры.

Каждый день уделяй немного времени только себе

Знаешь, чем наш мир лучше Барбиленда? В отличие от идеальной пластиковой реальности, настоящая женщина может позволить себе быть собой: не всегда улыбаться, не всегда помогать всем вокруг, проявлять истинные эмоции. Наши личности не ограничиваются сухой характеристикой «Барби-доктор» или «Барби-космонавт», ведь внутри каждой из нас существует целый мир! Постарайся ввести этим летом полезную практику: каждый день уделяй собственному миру хотя бы несколько минут – утром и перед сном. В это время ты можешь вести дневник, ухаживать за любимыми цветами, читать интересные книги или просто мечтать.

А чтобы провести эти минуты с еще большей пользой, дополни их косметическими процедурами. Регулярное нанесение на кожу уходового средства – это не только приятный, но и действенный ритуал, результат которого не заставит себя ждать. Мастхэв этого лета – уникальный двухэтапный крем для лица с белым трюфелем от d`Alba. В одной баночке удобно объединены сыворотка и крем, которые можно комбинировать в соответствии с индивидуальными особенностями кожи. При наличии жирного блеска — нанеси больше сыворотки, для оживления сухой кожи — поднажми на крем, а для комбинированного типа используй эти компоненты в равных пропорциях. Твое лицо обязательно скажет тебе «спасибо» за заботу. А сам процесс смешивания и нанесения средства успокоит и погрузит в приятные раздумья, как приготовление настоящего любовного эликсира или чашечки ароматного чая.

Постарайся следовать этим четырем простым советам от Барби – и лето 2023 года станет поистине незабываемым!