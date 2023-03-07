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Киноафиша Новости Соавтор «Игры престолов» Брайан Когман назначен шоураннером сериала «Зорро» от Disney+

Соавтор «Игры престолов» Брайан Когман назначен шоураннером сериала «Зорро» от Disney+

7 марта 2023 14:25
Соавтор «Игры престолов» Брайан Когман назначен шоураннером сериала «Зорро» от Disney+

У проекта уже есть исполнитель главной роли и синопсис.

Анонсированный в декабре позапрошлого года сериал Disney+ «Зорро» обрел шоураннера. По сведениям Deadline, креативным куратором многосерийной приключенческой драмы выступит один из сценаристов и продюсеров «Игры престолов» Брайан Когман. Ведущую роль в шоу сыграет Уилмер Вальдеррама («От заката до рассвета»).

В центре повествования окажется привилегированный кабальеро Диего де ла Вега (Вальдеррама), из-за семейной трагедии вынужденный вернуться в родной городок Эль-Пуэбло-де-Лос-Анхелес. По приезде главный герой сталкивается с процветающей коррупцией и социальной несправедливостью, что в итоге побуждает его облачиться в плащ с маской и стать первым настоящим супергероем Америки.

Наряду с Когманом в продюсерской команде числятся упомянутый Вальдеррама, а также Джон Герц и Гари Марш.

За последние несколько лет в производство запускали несколько разных голливудских проектов о Зорро, но не один из них так и не добрался до стадии реализации. В 2016 году Хонас Куарон собирался снять полнометражный фильм с Гаэлем Гарсией Берналем в главной роли, действие которого бы разворачивалось в постапокалиптическом будущем. Потом Роберт Родригес вместе со своей родственницей хотел сделать многосерийное «женское» переосмысление для канала The CW. В позапрошлом году сообщалось, что режиссер Алекс Ривера задумал осовременить персонажа, превратив его в юного хакера-взломщика, но с тех пор о его проекте ничего не слышно. Также какое-то время витала идея многообещающего фильма о совместном приключении Зорро и Джанго, но кроссовер был отменен из-за слишком большого бюджета и нежелания Квентина Тарантино браться за режиссуру. В данный момент испанский филиал Amazon курирует съемки своей сериальной адаптации «Зорро», где титульную роль играет звезда «Элиты» Мигель Бернардо.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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