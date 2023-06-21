Шоураннер «Одних из нас» и «Чернобыля» участвовал в создании сценария «Дюны 2»

До начала забастовки Гильдии сценаристов создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» Крэйг Мэйзин активно занимался подготовкой второго сезона своей постапокалиптической драмы с Педро Паскалем и Беллой Рэмзи. Однако, несмотря на загруженность, в прошлом году шоураннер нашел время и для полнометражного кино — драматург принял участие в разработке сценария «Дюны 2».

Любопытной информацией Мэйзин поделился в новом выпуске подкаста Джоша Хоровица Happy Sad Confused. По словам Мэйзина, на данном этапе своей карьеры он решил покончить с полнометражным кино, сосредоточившись на телевизионной деятельности, но поработать над сиквелом он согласился исключительно из-за личной просьбы режиссера Дени Вильнева:

«По сути, я ушел из кинобизнеса, но с удовольствием продолжу сотрудничество с определенными режиссерами, если они меня позовут, потому что я их люблю, и они невероятно талантливые. К примеру, если со мной свяжется Дени Вильнев, то я обязательно выделю три недели или даже месяц, чтобы поработать с его текстом».

Мэйзин уточнил, что проведенный им фронт работ на так уж велик, и раньше бы его имя даже не поместили в титры, но относительно недавно в политике Гильдии сценаристов произошел значительный сдвиг — теперь существует понятие как «предоставление дополнительных литературных услуг».

«Дюна: Часть вторая» стартует в кинотеатрах 3 ноября.