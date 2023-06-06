Сериал «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd стартовал хуже «Эйфории»

По информации Variety, премьера скандального сериала «Кумир» Сэма Левинсона, состоявшаяся в воскресенье, 4 мая, привлекла к экранам 913 тыс. зрителей. Это число было определено путем совмещения данных об аудитории шоу от агентства Nielsen и корпорации Warner Bros. Discovery.

Таким образом, старт «Кумира» оказался несколько скромнее дебюта другого известного проекта Левинсона, сериала «Эйфория». Выйдя на экраны в июне 2019 года, этот сериал собрал 1,1 млн зрителей, что на 17% превышает показатели нового шоу. На протяжении трансляции всего первого сезона аудитория «Эйфории» практически не менялась, достигнув максимума в 1,2 млн зрителей к моменту выхода финального эпизода. «Кумир» может превзойти общие показатели своего предшественника, если его аудитория значительно вырастет в процессе выхода. Однако на достижение этой цели у сериала есть только месяц, поскольку его первый сезон состоит всего из шести серий.

Также стоит отметить, что премьера «Эйфории» состоялась сразу после показа серии «Большой маленькой лжи», который посмотрели 2,3 млн зрителей, что могло сыграть на руку сериалу, в то время как «Кумиру» пришлось делить время премьерной трансляции с второй игрой финала НБА 2023 года.

В целом же результат дебюта «Кумира» вполне сопоставим с показателями запусков других крупных проектов HBO, не основанных на уже существующей интеллектуальной собственности. Например, премьеру «Белого лотоса» в 2021 году посмотрели 944 тыс. зрителей, а премьеру «Времени побеждать: Рассвет династии Лейкерс» в 2022 году — 901 тыс. зрителей.

Следующая серия «Кумира» выйдет 11 июня.