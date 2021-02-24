«Джинни и Джорджия» — американское драматическое шоу производства стриминговой платформы Netflix. Действие сериала разворачивается вокруг семьи Миллеров. Джинни — очень тревожная и недоверчивая девушка-подросток, а ее мать Джорджия — активная и энергичная женщина, которая влюбляет в себя с первого взгляда. Вместе с маленьким Остином они перебираются в небольшой городок, расположенный в Новой Англии. После долгих лет скитаний по всей стране это место кажется им настоящим домом. По ходу развития сюжета герои сталкиваются с самыми неоднозначными событиями, а Джинни порой ведет себя куда более взросло, чем ее тридцатилетняя родительница.