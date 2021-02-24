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Постер к сериалу Джинни и Джорджия
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Джинни и Джорджия
Джинни и Джорджия (2021 - …) Ginny & Georgia 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

«Джинни и Джорджия» — американское драматическое шоу производства стриминговой платформы Netflix. Действие сериала разворачивается вокруг семьи Миллеров. Джинни — очень тревожная и недоверчивая девушка-подросток, а ее мать Джорджия — активная и энергичная женщина, которая влюбляет в себя с первого взгляда. Вместе с маленьким Остином они перебираются в небольшой городок, расположенный в Новой Англии. После долгих лет скитаний по всей стране это место кажется им настоящим домом. По ходу развития сюжета герои сталкиваются с самыми неоднозначными событиями, а Джинни порой ведет себя куда более взросло, чем ее тридцатилетняя родительница.

Джинни и Джорджия - трейлер сериала
Джинни и Джорджия
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Скотт Портер
Скотт Портер Mayor Paul Randolph
Аарон Эшмор
Сабрина Грдевич
Брианна Хоуи
Брианна Хоуи Georgia Miller
Дженнифер Робертсон
Дженнифер Робертсон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Джинни и Джорджия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
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Кадры из сериала
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