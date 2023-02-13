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Киноафиша Новости Съемки «Пилы 10» подошли к концу

Съемки «Пилы 10» подошли к концу

13 февраля 2023 13:44
Съемки «Пилы 10» подошли к концу

В новой ленте вернутся к истокам франшизы.

В Мехико на днях официально подошли к концу проходившие с осени прошлого года съемки десятой части «Пилы». Торжественной новостью поделился режиссер картины Кевин Гротерт, до этого снявший шестую и седьмую части франшизы:

«Буквально только что завершились съемки «Пилы 10». Несмотря на большие трудности (обычно, когда все дается легко, результат выходит посредственным), это был один из наиболее полезных и эпических опытов в моей жизни. Актерский состав и съемочная группа работали на полную катушку, хотя почти все участники были новичками во вселенной «Пилы». Еще я подхватил ковид за пару недель до окончания производства, а фильм снимался в опасных локациях Мехико. Мои пальцы дрожат от предвкушения, с нетерпением жду процесс монтажа. Надеюсь, название «Пила 10» [Saw X] не поменяют, потому что в этом фильме мы возвращаемся к истокам».

Детали сюжета пока не раскрываются, но, исходя из ранее просочившейся информации, действие развернется между событиями первого и второго фильмов. По этой причине состоится возвращение главного антагониста франшизы Джона Крамера в исполнении Тобина Белла. Также в фильме будет задействована Аманда Янг (Шоуни Смит) из оригинальной ленты Джеймса Вана. В остальной каст вошли Майкл Бич, Сюнневе Макоди Лунд, Стивен Брэнд, Рената Вака, Паулетта Эрнандес, Октавио Инохоса и Джошуа Окамото.

Премьера «Пилы 10» намечена на 27 октября.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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