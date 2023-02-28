Режиссер «Треугольника печали» Рубен Эстлунд возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Постановщик пообещал сориентировать своих будущих коллег на «социальную функцию кино».
Шведский режиссер Рубен Эстлунд был избран главой жюри будущего Каннского кинофестиваля.
Ранее Эстлунд не раз принимал участие в основном конкурсе Канн и дважды удостаивался главного приза мероприятия, «Золотой пальмовой ветви»: в 2017 году за фильм «Квадрат» и в 2022 году за картину «Треугольник печали», которая также получила три номинации на «Оскар». До этого он также участвовал в каннской программе «Особый взгляд», где его лента «Форс-мажор» получила приз жюри. Сам постановщик уже прокомментировал новость о своем назначении:
«Я счастлив, горд и польщен тем, что мне доверили пост председателя жюри конкурса этого года. Ничто в киномире не пробуждает наши чувства так сильно, как поднятие занавеса на фестивальной премьере. Для меня большая честь стать частью большой группы каннских знатоков. Я искренне верю в то, что сейчас культура кино переживает самый важный период».
Он также пообещал, что будет «напоминать своим коллегам в жюри о социальной функции кино».
Примечательно, что Эстлунд станет первым шведским председателем каннского жюри за последние 50 лет. Предшественником Эстлунда в этом качестве является актриса Ингрид Бергман. Кроме того, Эстлунд станет третьим в истории председателем жюри, ранее награжденным двумя «Золотыми пальмовыми ветвями». В эту малочисленную группу также выходят Фрэнсис Форд Коппола и Эмир Кустурица.
Каннский фестиваль 2023 года стартует 16 мая.