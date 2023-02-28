Режиссер «Треугольника печали» Рубен Эстлунд возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Шведский режиссер Рубен Эстлунд был избран главой жюри будущего Каннского кинофестиваля.

Ранее Эстлунд не раз принимал участие в основном конкурсе Канн и дважды удостаивался главного приза мероприятия, «Золотой пальмовой ветви»: в 2017 году за фильм «Квадрат» и в 2022 году за картину «Треугольник печали», которая также получила три номинации на «Оскар». До этого он также участвовал в каннской программе «Особый взгляд», где его лента «Форс-мажор» получила приз жюри. Сам постановщик уже прокомментировал новость о своем назначении:

«Я счастлив, горд и польщен тем, что мне доверили пост председателя жюри конкурса этого года. Ничто в киномире не пробуждает наши чувства так сильно, как поднятие занавеса на фестивальной премьере. Для меня большая честь стать частью большой группы каннских знатоков. Я искренне верю в то, что сейчас культура кино переживает самый важный период».

Он также пообещал, что будет «напоминать своим коллегам в жюри о социальной функции кино».

Примечательно, что Эстлунд станет первым шведским председателем каннского жюри за последние 50 лет. Предшественником Эстлунда в этом качестве является актриса Ингрид Бергман. Кроме того, Эстлунд станет третьим в истории председателем жюри, ранее награжденным двумя «Золотыми пальмовыми ветвями». В эту малочисленную группу также выходят Фрэнсис Форд Коппола и Эмир Кустурица.

Каннский фестиваль 2023 года стартует 16 мая.