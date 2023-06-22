Режиссер «Миссии: невыполнима» еще не знает, чем закончится вторая часть «Смертельной расплаты»

Режиссер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» Кристофер Маккуорри признался, что еще не знает, как именно закончится вторая часть сдвоенного фильма шпионской франшизы. В новом интервью для Collider постановщик сказал, что все планы творческой команды еще могут поменяться:

«Я не знаю, каким будет финал второй части, поэтому я не могу ничего сказать. Я не уклоняюсь от ответа. Я мог бы рассказать вам, что мне известно об этом прямо сейчас, но я не могу гарантировать, что вы увидите ту же концовку, когда фильм выйдет на экраны».

Маккуорри пояснил, что зачастую он и Том Круз предпочитают лишь наметить направление, в котором должен двигаться сюжет, а не продумывать его до мельчайших деталей:

«Мы с Томом никогда не зацикливаемся на выполнении плана. У нас всегда есть направления, у нас всегда есть точка, в которую мы пытаемся привести фильм. Если я попытаюсь описать, как устроен наш творческий процесс, то это будет звучать так, словно мы просто плывем по течению и придумываем все по ходу дела. На самом деле это не совсем так. Мы движемся в определенном направлении, мы готовимся к определенным вещам. Но мы просто не можем позволить себе быть безрассудными, ведь на таких сложных съемках кто-то запросто может получить травму. Поэтому постановка планируется с точностью до сантиметра. А затем на своем пути мы находим интересные идеи и реализуем их».

Премьера «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 2» состоится 28 июня 2024 года.