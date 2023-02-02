Режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд договаривается о съемках фильма DC «Болотная тварь»

Согласно The Hollywood Reporter, переговоры с руководством Warner Bros. насчет постановки полнометражного фильма «Болотная тварь» ведет режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд. Сначала постановщик опубликовал в своем микроблоге иллюстрацию со знаменитым персонажем, а затем этот пост ретвитнул глава DC Studios Джеймс Ганн. После связь Мэнголда с «Болотной тварью» подтвердили авторитетные СМИ.

О сюжете предстоящего фильма пока никакой информации нет, но ожидается, что сценарий будет основан на оригинальных комиксах. Второй руководитель DC Studios Питер Сафран отметил, что в этой картине сквозь призму хоррора будут «исследованы мрачные истоки» Болотной твари. Персонаж дебютировал на страницах комиксов в 1971 году, а в 1982 году вышел фильм «Болотная тварь», снятый знаменитым Уэсом Крэйвеном.

В июне этого года Мэнголд выпустит пятую часть «Индианы Джонса», а потом, скорее всего, займется биографическим фильмом о музыканте Бобе Дилане с Тимоти Шаламе в главной роли. Учитывая, что «Болотная тварь» пока пребывает на ранней стадии разработки, у режиссера еще много времени на другие дела. Предполагается, что анонсированные 31 января фильмы и сериалы обновленной киновселенной DC выйдут в период с 2025 по 2027 год.