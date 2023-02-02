Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свободные отношения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд договаривается о съемках фильма DC «Болотная тварь»

Режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд договаривается о съемках фильма DC «Болотная тварь»

2 февраля 2023 11:28
Режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд договаривается о съемках фильма DC «Болотная тварь»

Руководство студии DC обещает мрачную экранизацию.

Согласно The Hollywood Reporter, переговоры с руководством Warner Bros. насчет постановки полнометражного фильма «Болотная тварь» ведет режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд. Сначала постановщик опубликовал в своем микроблоге иллюстрацию со знаменитым персонажем, а затем этот пост ретвитнул глава DC Studios Джеймс Ганн. После связь Мэнголда с «Болотной тварью» подтвердили авторитетные СМИ.

О сюжете предстоящего фильма пока никакой информации нет, но ожидается, что сценарий будет основан на оригинальных комиксах. Второй руководитель DC Studios Питер Сафран отметил, что в этой картине сквозь призму хоррора будут «исследованы мрачные истоки» Болотной твари. Персонаж дебютировал на страницах комиксов в 1971 году, а в 1982 году вышел фильм «Болотная тварь», снятый знаменитым Уэсом Крэйвеном.

В июне этого года Мэнголд выпустит пятую часть «Индианы Джонса», а потом, скорее всего, займется биографическим фильмом о музыканте Бобе Дилане с Тимоти Шаламе в главной роли. Учитывая, что «Болотная тварь» пока пребывает на ранней стадии разработки, у режиссера еще много времени на другие дела. Предполагается, что анонсированные 31 января фильмы и сериалы обновленной киновселенной DC выйдут в период с 2025 по 2027 год.

Фото: DC Comics
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
От «Крушения» до «Мужчины нарасхват»: 10 лучших ролей Джерарда Батлера От «Крушения» до «Мужчины нарасхват»: 10 лучших ролей Джерарда Батлера Читать далее 31 января 2023
8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь 8 современных российских комедий, заслуживших зрительскую любовь Читать далее 31 января 2023
Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Читать далее 1 февраля 2023
Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»? Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»? Читать далее 1 февраля 2023
Эксклюзив: Ольга Бузова назвала любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: Ольга Бузова назвала любимые фильмы и сериалы Читать далее 1 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Читать далее 3 февраля 2023
Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Читать далее 2 февраля 2023
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Читать далее 1 февраля 2023
«Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять «Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять Читать далее 1 февраля 2023
День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» Читать далее 3 февраля 2023
Related video