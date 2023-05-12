Работа над вторым сезоном «Одних из нас» приостановлена

Объявленная в начале мая забастовка Гильдии сценаристов Америки (WGA) продолжает наносить урон киноиндустрии. Как сообщает Variety, из-за продолжающихся протестов временно остановилась работа над вторым сезоном постапокалиптического триллера HBO «Одни из нас».

Еще до официального анонса второго сезона у творческой команды имелось конкретное понимание дальнейшего развития истории, однако до завершения работы над сценариями новых эпизодов было очень далеко. Перед «заморозкой» производства создатели активно занимались подбором актеров, используя на прослушиваниях не отрывки из сценария, а реплики из сиквела одноименной видеоигры. Сейчас же шоураннер Крэйг Мэйзин и его коллега Нил Дракманн решили полностью отстраниться от проекта, пока забастовка не закончится. По осторожным прогнозам, съемки новых эпизодов сериала с Педро Паскалем и Беллой Рэмзи стартуют в Ванкувере ориентировочно в начале 2024 года, но это при условии, что забастовка не затянется.

Ранее забастовка сценаристов подобным образом отразилась на втором сезоне «Андора», четвертом сезоне «Очень странных дел», втором сезоне «Разделения», перезапуске «Блэйда» и многих других крупных кино- и телепроектах.