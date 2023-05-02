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Киноафиша Новости Производство «Миссии: невыполнима 7» наконец завершилось

Производство «Миссии: невыполнима 7» наконец завершилось

2 мая 2023 11:55
Производство «Миссии: невыполнима 7» наконец завершилось

Съемки стартовали еще в феврале 2020 года.

Изнурительное производство блокбастера «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» официально подошло к концу. Работа над седьмым боевиком про супершпиона Итана Ханта началась в конце февраля 2020 года, то есть в самом начале пандемии коронавируса, из-за чего съемки превратились для создателей в настоящее испытание. Сообщением о завершении работы над проектом торжественно поделился в одной из своих соцсетей режиссер Кристофер МакКуорри:

«Посвящается величайшей команде, которая когда-либо была и будет. Те, кто там не был, никогда не поймут. Те, кто был, никогда не забудут. С искренней благодарностью и безмерной признательностью не только вам, но и вашим семьям и близким, желаю счастливого пути и заслуженного отдыха. Это официально — работа над «Смертельной расплатой. Часть 1» завершена».

Несмотря на завершение картины, у постановщика сейчас еще очень много работы, так как МакКуорри и Том Круз продолжают производство восьмой ленты франшизы, которая станет финалом саги. Вместе Крузом в седьмой части сыграли Хейли Этвелл, Пом Клементьефф, Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Винг Реймз, Ванесса Кирби, Роб Делани, Индира Варма, Шей Уигэм, Марк Гэтисс, Генри Черни, Анджела Бассетт, Чарльз Парнелл и Эсай Моралес. В восьмой главе также появятся Ханна Уэддингхэм, Ник Офферман и Холт Маккэллани.

Премьера «Миссии: невыполнима 7» состоится 12 июля. Восьмая часть стартует в кинопрокате 28 июня 2024 года.

Фото: AFP Photo
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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