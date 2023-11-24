Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира

Ресурс DTF опубликовал первые кадры из многосерийного фэнтези «Шаман», над которым в качестве постановщика работает Рустам Мосафир. Съемки начались еще в 2019 году и проходили в Казахстане. Даты премьеры пока не анонсирована.

В интервью DTF Мосафир поведал, что по настроению «Шаман» будет более мрачным, чем «Король и Шут». Действие развернется в вымышленном мире, расположившемся на стыке России и Азии. Главный герой будет часто перемещаться из реальности в потусторонний мир.

По словам Мосафира, зрителей ждет сочетание мистики, хоррора, нуара, драмы и страшной сказки. В качестве своих ориентиров режиссер назвал фильмы Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна» и «Хребет дьявола», а также корейский и японский кинематограф.

Вместе с тем Мосафир поделился, что «Шаман» будет представлять собой кармическую историю о любви, отношениях между поколениями и природе человеческого выбора. При этом в сюжете будут задействованы демоны. Впрочем, несмотря на серьезность и мрачность этого сериала, в нем также будет место «абсурдистскому юмору в духе [Дэвида] Линча».

На данный момент «Шаман» пребывает на стадии постпроизводства.