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Киноафиша Новости Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира

Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира

24 ноября 2023 15:19
Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира

Новый проект от режиссера «Короля и Шута».

Ресурс DTF опубликовал первые кадры из многосерийного фэнтези «Шаман», над которым в качестве постановщика работает Рустам Мосафир. Съемки начались еще в 2019 году и проходили в Казахстане. Даты премьеры пока не анонсирована.

В интервью DTF Мосафир поведал, что по настроению «Шаман» будет более мрачным, чем «Король и Шут». Действие развернется в вымышленном мире, расположившемся на стыке России и Азии. Главный герой будет часто перемещаться из реальности в потусторонний мир.

Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира

Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира

Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира

Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира

По словам Мосафира, зрителей ждет сочетание мистики, хоррора, нуара, драмы и страшной сказки. В качестве своих ориентиров режиссер назвал фильмы Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна» и «Хребет дьявола», а также корейский и японский кинематограф.

Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира

Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира

Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира

Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира

Вместе с тем Мосафир поделился, что «Шаман» будет представлять собой кармическую историю о любви, отношениях между поколениями и природе человеческого выбора. При этом в сюжете будут задействованы демоны. Впрочем, несмотря на серьезность и мрачность этого сериала, в нем также будет место «абсурдистскому юмору в духе [Дэвида] Линча».

На данный момент «Шаман» пребывает на стадии постпроизводства.

Фото: 1-2-3 Production
Елена Королева
Елена Королева
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