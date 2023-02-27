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Киноафиша Новости Пол Мескал и Мелисса Баррера ищут укрытие в любви в трейлере атмосферной драмы «Кармен»

Пол Мескал и Мелисса Баррера ищут укрытие в любви в трейлере атмосферной драмы «Кармен»

27 февраля 2023 12:49
Пол Мескал и Мелисса Баррера ищут укрытие в любви в трейлере атмосферной драмы «Кармен»

Режиссером фильма выступил хореограф «Черного лебедя» и муж Натали Портман.

Студия Sony Pictures выпустила трейлер музыкальной драмы «Кармен». Центральные роли сыграли Пол Мескал («Нормальные люди»), Мелисса Баррера («Крик»), Эльза Патаки («Форсаж 5»), Росси де Пальма («Женщины на грани нервного срыва») и Николь Да Силва («Доктор, доктор»).

Фильм основан на классической одноименной новелле французского писателя Проспера Мериме. Фильм повествует о молодой и отчаянной женщине Кармен (Баррера), которая вынуждена покинуть родной дом в мексиканской пустыне после жестокого убийства своей загадочной матери. Во время опасного и незаконного перехода границы США героиня сталкивается с хладнокровным пограничником-добровольцем, который тут же убивает двух других иммигрантов из ее группы. Пограничник и его напарник Эйдан (Мескал), некогда служивший морским пехотинцем, а ныне страдающий от посттравматического расстройства, вступают в смертельное противостояние, из-за чего Кармен и Эйдан вынуждены бежать вместе. Они направляются в сторону Лос-Анджелеса в поисках Масильды (Де Пальма), лучшей подруги матери Кармен и владелицы ночного клуба La Sombra. Добравшись до убежища, беглецы влюбляются в друг друга. Тем временем полиция продолжает идти по их следу.

Постановкой фильма занимался знаменитый хореограф Бенжамен Мильпье, ранее разработавший музыкальные номера для культовой картины «Черный лебедь» Даррена Аронофски. Мильпье также является мужем Натали Портман. Сценарий картины написали Александр Динеларис («Выживший»), Лиза Лумер («Прерванная жизнь») и Лоик Баррере («Парнишка»).

Премьера «Кармен» состоится 21 апреля.

Фото: Sony Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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