Пол Мескал и Джесси Бакли договариваются о ролях в фильме Хлои Чжао о жене Уильяма Шекспира

Как передает IndieWire, Пол Мескал («Солнце мое») и Джесси Бакли («Незнакомая дочь») планируют присоединиться к актерскому составу нового фильма оскароносного режиссера Хлои Чжао «Хамнет», основанного на одноименном бестселлере Мэгги О’Фаррелл.

Картина расскажет о легендарном английском драматурге Уильяме Шекспире и его жене Энн Хатауэй. Сюжет сосредоточится вокруг гибели сына супругов Хамнета, умершего в возрасте 11 лет в 1596 году. По предположениям специалистов, именно ранняя смерть мальчика вдохновила Шекспира на написание трагедии «Гамлет». Каких именно персонажей сыграют Мескал и Бакли, пока неизвестно.

Чжао наиболее известна как режиссер и сценаристка драмы «Земля кочевников», удостоенной премии «Оскар» в 2021 году в номинации «Лучший фильм». Она также сняла супергеройский блокбастер Marvel «Вечные» и вестерн «Наездник». Чжао выступает не только постановщицей экранизации «Хамнета», но и пишет сценарий совместно с О’Фаррелл. В продюсерскую команду вошли Лиза Маршалл («Темпл»), Пиппа Харрис («Империя света»), Сэм Мендес («1917») и другие. Производством ленты занимается компания Стивена Спилберга Amblin Partners, выпустившая такие хиты, как «Финч», «Зеленая книга» и «Фабельманы».