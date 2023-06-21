Подтвердилось, что Юрий Колокольников снялся в фильме Marvel «Крэйвен-охотник»

«Кинопоиск» подтвердил информацию о том, что Юрий Колокольников снялся в новом супергеройском блокбастере «Крэйвен-охотник» от компании Sony. Слухи об участии российского актера в проекте появились в сети после публикации трейлера картины, в одном из кадров которого мельком появляется человек, похожий на Колокольникова.

Какого именно персонажа сыграл Колокольников, на данный момент неизвестно. Актер сообщил, что пока что не может делиться никакими подробностями о ленте. Однако, судя по тому, что в рекламном ролике Колокольников появился лишь на пару секунд, вряд ли его роль является крупной.

Колокольников наиболее известен по сериалам «Конец света», «Крюк» и «Воскресенский». Ранее ему не раз доводилось играть небольшие роли в крупных голливудских проектах. Например, актер снялся в триллере Кристофера Нолана «Довод», боевике Майкла Бэя «Призрачная шестерка» и фэнтезийном шоу «Игра престолов».

«Крэйвен-охотник» — история становления знаменитого злодея из комиксов Marvel Сергея Кравинова (Аарон Тейлор-Джонсон), обладающего непревзойденной силой и ловкостью, а также особой связью с хищными животными. Премьера фильма состоится 6 октября.