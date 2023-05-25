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Киноафиша Новости Педро Паскаль признал, что в сериале «Мандалорец» он фигурирует только в качестве голоса

Педро Паскаль признал, что в сериале «Мандалорец» он фигурирует только в качестве голоса

25 мая 2023 15:27
Педро Паскаль признал, что в сериале «Мандалорец» он фигурирует только в качестве голоса

Актер раскрыл свой секрет успеха.

Педро Паскаль очень занятой артист, но он ухитряется совмещать работу над «Мандалорцем» с другими крупными проектами, в числе которых сериал «Одни из нас». В рамках круглого стола драматических актеров, который собрал портал The Hollywood Reporter, актер раскрыл свой секрет успеха, о котором многие давно подозревали.

По словам Паскаля, в большинстве сцен «Мандалорца» за него всю работу делают дублеры, а он лишь ограничивается озвучением и появлением в моментах без шлема. Именно по этой причине у него получилось совместить пребывание в далекой-далекой галактике с «Одними из нас». Но так было не всегда — в самом начале Паскаль лично находился в громоздкой броне на протяжении практически всего периода съемок. В дальнейшем он и команда поняли, что его постоянное присутствие совсем необязательно:

«Мы провели много экспериментов, в большей части которых я находился в костюме. Честно говоря, мое тело не было готово выполнять данную задачу на протяжении, скажем, четырех месяцев. Но я был в нем и причем достаточно долго. Теперь мы уже разобрались с этим, что само по себе здорово, потому что это дало мне возможность параллельно заниматься чем-то другим».

В сценах со шлемом Дина Джарина воплощает Брендан Уэйн. Паскаль добавил, что он очень доволен работой своего коллеги и ничего бы не менял в его пластике. Что касается сцен со сложными трюками, то в них молчаливого охотника за головами играет каскадер Латиф Кроудер.

Этим летом Паскаль будет занят на съемках «Гладиатора 2» и мистического триллера «Оружие» от режиссера «Варвара» Зака Креггера.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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