Оскар Айзек, Эндрю Гарфилд и Миа Гот сыграют в фильме Гильермо дель Торо «Франкенштейн»

По информации Deadline, Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес»), Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни») и Миа Гот («Бескрайний бассейн») ведут переговоры о том, чтобы сыграть главные роли в новом фильме Гильермо дель Торо («Форма воды») для Netflix под названием Frankenstein («Франкенштейн»). Оскароносный режиссер выступает постановщиком и сценаристом картины.

Инсайдеры отмечают, что дель Торо все еще работает над сценарием ленты, поэтому никаких официальных предложений актерам пока не поступало. Однако режиссер встречался со всеми тремя исполнителями, и каждый из них выразил готовность присоединиться к проекту.

Дель Торо занимается разработкой экранизации классического романа «Франкенштейн, или современный Прометей» Мэри Шелли уже не один год. На данный момент неизвестно, насколько будущий фильм будет близок к первоисточнику, в том числе будет ли его действие разворачивается в XIX веке, как в оригинальной книге, или же в современности. Также неизвестно, кто именно будет играть самого доктора Франкенштейна и созданного им монстра. Согласно сведениям Deadline, Гот исполнит роль возлюбленной доктора.

Представители Netflix отказались комментировать новую информацию о проекте.