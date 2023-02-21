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Киноафиша Новости Олден Эренрайк поделился впечатлениями от съемок в «Оппенгеймере»

Олден Эренрайк поделился впечатлениями от съемок в «Оппенгеймере»

21 февраля 2023 13:16
Олден Эренрайк поделился впечатлениями от съемок в «Оппенгеймере»

Актер поражен мастерством Кристофера Нолана.

В работе над «Оппенгеймером» Кристофер Нолан превзошел самого себя, окружив проект исключительно узнаваемыми лицами. Даже в крохотных ролях он задействовал именитых актеров, среди которых оказался звезда фильм «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» Олден Эренрайк. В свежем интервью The Hollywood Reporter артист поделился впечатлениями от сотрудничества с Ноланом:

«Работа над «Оппенгеймером» прошла потрясающе. Я всего несколько раз в жизни сотрудничал с такими маститыми постановщиками и, это было волнительно, хотя бы из-за поведения людей на съемочной площадке — все были очень сосредоточены. Они старались продемонстрировать свою наилучшую игру. Для всех участие в проекте стало огромной честью. Было ощущение, что ты в надежных руках. Все мои сцены были вместе с Робертом Дауни — младшим. Мы даже подружились».

Эренрайк добавил:

«Уровень конкретики, детализации и контроля, которые благодаря Нолану царят на съемочной площадке, и его полная приверженность делу невероятно вдохновляют. Он не стесняется требовать, чтобы каждая деталь была такой, какой он хочет, и это, по-моему, здорово. Все тщательно выверено, без излишеств. Его подход к работе повлиял на всех. У людей на площадках не было больших навороченных трейлеров, потому что он контролировал каждый аспект производства на свое усмотрение. Было приятно стать частью всего этого. Когда ты полностью доверяешь чужому видению и полагаешься на человека — такое дорогого стоит».

Вместе с исполнителем ведущей роли Киллианом Мерфи, Дауни-младшим и Эренрайком в фильме снялись Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Кеннет Брана, Флоренс Пью, Джош Хартнетт, Кейси Аффлек, Рами Малек, Дэйн ДеХаан, Джек Куэйд, Давид Дастмалчян и другие.

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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