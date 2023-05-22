Новый шедевр Мартина Скорсезе: появились первые отзывы об «Убийцах цветочной луны»

20 мая в рамках юбилейного 80-го Каннского кинофестиваля состоялась мировая премьера 3,5-часового вестерна Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», главные роли в котором сыграли Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Как и предполагалось, экранизация бестселлера Дэвида Гранна получила весьма теплый прием от критиков и заслужила длительную овацию на премьере. Уже сейчас картине прочат многочисленные номинации на «Оскар».

У Скорсезе получилось без ропота и стеснений мудро изобразить обличительную и крайне острую историю о человеческой жадности и низости. Этот тот случай, когда хвалят буквально все аспекты фильма. Игру центральных звезд в лице ДиКаприо и Де Ниро называют «феноменальной», но главным украшением, по мнению большинства, является исполнительница ведущей женской роли Лили Гладстоун. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг одобрения фильма сейчас составляет 97% при 29 обзорах. Ниже приведены выдержки из рецензий журналистов:

Дэвид Эрлих, IndieWire:

«Леонардо ДиКаприо продемонстрировал лучший перформанс за всю карьеру… Его тонкое, но на бешеных оборотах воплощение кретина Эрнеста Беркхарта привело к восхитительному результату. И все это из-за отсутствия у актера тщеславия».

Кларисса Лоури, Independent:

«Именно Лили Гладстоун является главной изюминкой фильма. Она сыграла самого экстраординарного женского персонажа во всей фильмографии Скорсезе. Она безмятежная, но не святая. Трагичная фигура с огнем в животе».

Роберт Дэниэлс, The Playlist:

«Наблюдение за ментальным противостоянием ДиКаприо и Де Ниро позволяет фильму держаться на грани, где намерения персонажей ясны, но не подтверждены. Но именно Гладстоун является главным украшением картины».

Дэвид Симс, The Atlantic:

«Де Ниро невероятным образом вызывает чувство тревожности — возможно, это его лучшая совместная работа со Скорсезе со времен «Славных парней». Эмоциональные же электростанции — это ДиКаприо и Гладстоун».

Шарлотта О’Салливан, London Evening Standard:

«Создателям «Убийц цветочной луны» следует продолжать в том же духе. Я бы даже поставила на кон свой ковбойский сапог и объявила эту ленту одним из лучших вестернов в истории. Практически наверняка это лучший фильм 2023 года, по крайней мере на данный момент».

Дэвид Страх, Rolling Stone:

«Картина наполнена благоговением перед культурой, пережившей ужасную травму. Фильм насыщен волнующими красками, отсылками к истории кино и исследованием разлома между священным и мирским. И да, это шедевр».

Бильге Эбири, New York Magazine:

«Вплоть до своего финала фильм напоминает открытую рану».

Единственный отрицательный отзыв принадлежит Кевину Махеру из Times. Ему новая картина Скорсезе категорически не понравилась:

«Сценарий от Эрика Рота, написавшего «Форреста Гампа», начинает излишне петлять, то как бы появляясь, то напрочь исчезая. В итоге нас обременяют антагонистом в лице Де Ниро, который недостаточно злобный, и главным героем в лице ДиКаприо, который практически идиот».

Кинотеатральный релиз «Убийц цветочной луны» намечен на 6 октября.