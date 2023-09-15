Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Монстр и маги синих морей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Новый фильм от ученицы Александра Сокурова: вышел трейлер картины «Клетка ищет птицу»

Новый фильм от ученицы Александра Сокурова: вышел трейлер картины «Клетка ищет птицу»

15 сентября 2023 16:09
Новый фильм от ученицы Александра Сокурова: вышел трейлер картины «Клетка ищет птицу»

Мировая премьера прошла в рамках престижного Берлинского кинофестиваля.

Кинокомпания «Пионер» объявила о том, что в российский прокат выйдет авторская картина режиссера и сценаристки Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу». В кинотеатрах фильм появится 12 октября.

В центре сюжета — девочка по имени Яхе, проживающая в небольшом городе. Она проводит время со своей лучшей подругой Мадиной. Вместе девушки грезят об отъезде из родного края после выпуска из школы, чтобы увидеть большой мир, реализовать себя и жить так, как хочется только им. Фильм представляет собой коллаж, в котором переплетены несколько женских судеб. Каждая героиня стремится к тому, чтобы самостоятельно определять свой жизненный путь.

После премьеры на Берлинском кинофестивале картина была показана на Международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, получив там приз за лучший российский дебют. Кроме того, Хадижа Батаева, сыгравшая главную роль, была отмечена наградой в категории «Лучшая женская роль».

Мусаева является выпускницей знаменитой мастерской Александра Сокурова в Нальчике, которая превратилась в настоящую кузницу молодых талантов. Ранее оттуда вышли такие кинематографисты, как Кантемир Балагов («Теснота», «Дылда»), Кира Коваленко («Разжимая кулаки»), Александр Золотухин («Мальчик русский») и Владимир Битоков («Хэдшот»).

Фото: Hype Studios, Totem Films, Фонд Александра Сокурова
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов  5 фактов о Гае Ричи, которые доказывают, что он так же крут, как герои его фильмов Читать далее 16 сентября 2023
Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Читать далее 14 сентября 2023
В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы В России легально выйдут новинка Гая Ричи, ремейк «Ворона» и другие крупные фильмы Читать далее 15 сентября 2023
Что смотреть на выходных: «Барби», новый сезон «Утреннего шоу» и самый кассовый хоррор студии А24 Что смотреть на выходных: «Барби», новый сезон «Утреннего шоу» и самый кассовый хоррор студии А24 Читать далее 15 сентября 2023
«Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты «Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты Читать далее 16 сентября 2023
Новый фильм от ученицы Александра Сокурова: вышел трейлер картины «Клетка ищет птицу» Новый фильм от ученицы Александра Сокурова: вышел трейлер картины «Клетка ищет птицу» Читать далее 15 сентября 2023
Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной истории Генри Шугара» Уэса Андерсона Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной истории Генри Шугара» Уэса Андерсона Читать далее 14 сентября 2023
Тест: Какая ты Барби? Тест: Какая ты Барби? Читать далее 15 сентября 2023
Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Читать далее 14 сентября 2023
Стифен Дорфф продает сыворотку бессмертия в трейлере инди-фильма «Божественность» Стифен Дорфф продает сыворотку бессмертия в трейлере инди-фильма «Божественность» Читать далее 15 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше