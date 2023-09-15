Новый фильм от ученицы Александра Сокурова: вышел трейлер картины «Клетка ищет птицу»

Кинокомпания «Пионер» объявила о том, что в российский прокат выйдет авторская картина режиссера и сценаристки Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу». В кинотеатрах фильм появится 12 октября.

В центре сюжета — девочка по имени Яхе, проживающая в небольшом городе. Она проводит время со своей лучшей подругой Мадиной. Вместе девушки грезят об отъезде из родного края после выпуска из школы, чтобы увидеть большой мир, реализовать себя и жить так, как хочется только им. Фильм представляет собой коллаж, в котором переплетены несколько женских судеб. Каждая героиня стремится к тому, чтобы самостоятельно определять свой жизненный путь.

После премьеры на Берлинском кинофестивале картина была показана на Международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, получив там приз за лучший российский дебют. Кроме того, Хадижа Батаева, сыгравшая главную роль, была отмечена наградой в категории «Лучшая женская роль».

Мусаева является выпускницей знаменитой мастерской Александра Сокурова в Нальчике, которая превратилась в настоящую кузницу молодых талантов. Ранее оттуда вышли такие кинематографисты, как Кантемир Балагов («Теснота», «Дылда»), Кира Коваленко («Разжимая кулаки»), Александр Золотухин («Мальчик русский») и Владимир Битоков («Хэдшот»).