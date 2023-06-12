Новые Кларк Кент и Лоис Лейн: кастинг «Супермена: Наследие» переходит на финальную стадию

Поиски исполнителей главных ролей в супергеройском блокбастере «Супермен: Наследие» выходят на новый этап. Как сообщает Deadline, ориентировочно на следующей неделе пройдут первые «живые» кинопробы с участием режиссера Джеймса Ганна и продюсера Питера Сафрана.

На роль нового Кларка Кента сейчас претендуют Дэвид Коренсвет («Пэрл»), Том Бриттни («Чужестранка») и Николас Холт («Рэнфилд»), которому в прошлом месяце прочили образ антагониста Лекса Лютора. Что касается кандидатов на роль журналистки Лоис Лейн, то в обновленный список претендентов вошли Эмма Маккей («Сексуальное просвещение»), Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел») и Фиби Дайневор («Бриджертоны»).

Все упомянуты артисты были отобраны Ганном по итогам оценки их видеозаписей с пробами. Постановщик неоднократно давал понять, что проведет тщательный отбор артистов. Имена исполнителей, который сыграют Лютора и Джимми Олсена, скорее всего, будут озвучены уже после того, как Ганн определится с центральными действующими лицами.

Съемки «Супермена: Наследие», который станет первым игровым проектом перезагруженной киновселенной DC, стартуют в Атланте в январе или в феврале, а премьера кинокомикса намечена на 11 июля 2025 года.