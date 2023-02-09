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Новое мрачное дело: вышел трейлер второго сезона сериала «Перри Мейсон»

9 февраля 2023 16:18
Новое мрачное дело: вышел трейлер второго сезона сериала «Перри Мейсон»

Продолжение нуарного детектива о Лос-Анджелесе 1930-х годов выйдет в начале марта.

Стриминговый сервис HBO Max представил новый трейлер второго сезона детективного сериала «Перри Мейсон». Главные роли в продолжении шоу исполнили Мэттью Риз («Козел отпущения»), Джульет Райлэнс («Больница Никербокер»), Крис Чок («12 лет рабства»), Шей Уигэм («Страна тигров») и Эрик Ланж («Ветренная река»).

По сюжету, жителей Лос-Анжелеса потрясает жестокое убийство отпрыска могущественной семьи нефтяных магнатов. В его смерти обвиняют нескольких мексиканцев, но троица дерзких детективов во главе с Перри Мейсоном (Риз) уверена, что они невиновными. Чтобы доказать это, герои начинают погружаться в детали запутанного дела и раскрывают масштабный заговор, который заставляет их задуматься о том, что на самом деле означает быть виновным.

Первый сезон «Перри Мейсона» дебютировал на HBO Max в 2020 году. Сериал быстро стал хитом, получив множество положительных отзывов от зрителей и номинацию на премии «Эмми» и «Золотой глобус». Шоураннерами второго сезона выступают Майкл Беглер («Все любят китов») и Джек Эмиел («Малкольм в центре внимания»), которые сменили на этих постах предыдущих руководителей проекта в лице Рона Фицджералда («Дурман») и Ролина Джонса («Изгоняющий дьявола»).

Премьера второго сезона «Перри Мейсона» состоится 6 марта.

Фото: HBO Max
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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